في ليلة الميلاد.. وفاة "أكبر معمرة" في إيطاليا عن هذا العمر

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ومنذ زواجها من عمدة المدينة السابق أنجبت 10 أطفال، ولديها عشرات الأحفاد و50 من أبناء الأحفاد.ولدت كلوديا باكاريني في 13 تشرين الاول 1910 في فاينسا. وقالت بمناسبة عيد ميلادها الأخير: "ربما نسيني الله".وتم الإبلاغ عن نبأ وفاة باكاريني من قبل عمدة رافينات الحالي ماسيمو إيزولا الذي قال: "لقد كانت شخصية مهمة في مجتمعنا وشاهدة على العديد من التغييرات التاريخية والاجتماعية لأكثر من قرن من الزمن. وتزوجت من بيترو بالدي عمدة فاينسا بين عامي 1951 و1956، وقامت بتربية عشرة أطفال، ولها دور كبير في حياة مدينتنا".