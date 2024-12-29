حادث مأسوي.. سمكة قرش تهاجم سائحًا في مصر وهذا ما حدث له

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وفيما لم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين، أعلنت السلطات المصرية رفع حالة الاستعداد وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب الحادث مع إغلاق المنطقة ومنع السباحة لمدة يومين اعتباراً من غد الاثنين.وفي التفاصيل، كشفت وزارة البيئة أنها تلقت بلاغاً بتعرض سائحين أجنبيين لهجوم قرش في منطقة شمال مرسى علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم إيداعهما مستشفى بورتو غالب.في حين أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منع السباحة في منطقة السقالات التي وقع فيها الحادث وإغلاقها.