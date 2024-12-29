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منوعات
في صحراء الربع الخالي.. مغامر سعودي يحقق "إنجازا تاريخيا"
Lebanon 24
29-12-2024
|
13:48
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نجح المغامر ورجل الأعمال السعودي بدر الشيباني، في تحقيق إنجاز تاريخي بقطعه 600 كيلومتر سيرا على الأقدام في صحراء الربع الخالي.
وبذلك يصبح الشيباني أول سعودي ينفذ هذه الرحلة الشاقة، التي استغرقت 14 يوما متواصلة، متوجا مغامرته بتوثيق جمالية أكبر صحراء رملية في العالم، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
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وبدأ الشيباني مغامرته من أم الحديد الشهيرة التي سقط فيها النيزك الشهير حيث أقام معسكره الأول، ومنها باتجاه "طويل الخطام"، الذي يبعد حوالي 200 كيلومترا، وهي مسافة استغرق اجتيازها 5 أيام بمعدل سير يومي بلغ 40 كيلومترا.
وفي المرحلة الثانية، واصل الشيباني مغامرته باتجاه بئر "أم قرون"، قاطعا مسافة 90 كيلومترا، ومنها إلى بيض اللحي على بعد 45 كيلومترا.
وتوج نهاية الرحلة بالوصول إلى بحيرة أم الحيش الجميلة التي تعتبر من عجائب الربع الخالي على بعد 160 كيلومترا، محققا هدفه في استكشاف الربع الخالي وإبراز قيمته البيئية والثقافية.
وعبر الشيباني عن نجاح رحلته حيث قال: "كانت مغامرتي في الربع الخالي تجربة ذات خصوصية خاصة، ليست على المستوى الجسدي فقط، ولكن في توثيق التراث الطبيعي والثقافي لصحراء الربع الخالي".
وأضاف: "أشعر بالفخر لأنني أول سعودي يحقق هذا الإنجاز، ويقطع هذه المسافة الطويلة سيرا على الأقدام، وأتمنى أن تكون هذه الرحلة مصدر إلهام للشباب السعودي لاستكشاف الطبيعة السعودية، وتسليط الضوء على الإمكانات السياحية السعودية باعتبارها وجهة سياحية متنوعة".
يذكر أن الشيباني صاحب سجل زاخر بالإنجازات في مجال المغامرات، حيث اشتهر برحلاته إلى القطب الجنوبي، ومسار الهجرة النبوية، وتحدي القمم السبع وتسلق جبل إيفرست.
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