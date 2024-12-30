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منوعات
سُرقت عام 2023.. استعادة ساعة النجم كيانو ريفز الرولكس وهذا سعرها
Lebanon 24
30-12-2024
|
02:14
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استطاعت السلطات الأمنية من استعادة 3 قطع مجوهرات ثمينة سُرقت من منزل النجم العالمي كيانو ريفز في لوس أنجليس في كانون الأول 2023.
وبحسب العديد من المواقع العالمية من بين العناصر المستعادة ساعة رولكس سبمارينر والتي يبلغ سعرها ما يقارب الـ 9000 دولار، والتي تحمل نقشًا خاصًا: "2021، JW4، شكرًا لكم، فريق جون ويك 5."
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ووفقًا لتقرير شبكة CNN تشيلي، ألقت الشرطة في سانتياغو القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 21 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مداهمات استهدفت سرقات محلية.
وخلال عملية المداهمة التي شملت 4 منازل، عثرت السلطات على عدد من الأشياء الثمينة، بما في ذلك الساعات المسروقة.
وتعاونت السلطات الأميركية مع الشرطة التشيلية لتأكيد أن القطع المستعادة تعود لحادث السرقة الذي تعرض له منزل ريفز، والذي شهد أيضًا سرقة سلاح ناري من قبل لصوص ملثمين قبل فرارهم.
وبحسب العديد من المصادر تحمل ساعة رولكس سبمارينر أهمية خاصة للنجم، إذ كانت جزءًا من هدايا قدمها ريفز لفريق مشاهد الحركة في فيلم "جون ويك 4" تعبيرًا عن امتنانه لجهودهم.
وساعد النقش المميز الموجود على الساعة السلطات في التعرف عليها كأحد ممتلكات النجم الشهير.(البوابة)
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