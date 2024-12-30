"أجيبلك تاريخك الأسود؟!".. تسريب مكالمة لزوجة مخرج شهير ومذيعة!

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لا تزال قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج المصري خالد يوسف، تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.وخرج تسريب صوتي بين شاليمار شربتلي زوجة يوسف ومذيعة مصرية شهيرة كاشفا خفايا القصة المتهم فيها المخرج الشهير عمر زهران، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الشغل.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة هاتفية مسربة بين الإعلامية بسمة وهبة وشاليمار ، حيث حاولت الأولى الدفاع عن المخرج لتتهمها شاليمار بالتزوير وكشف "تاريخها الأسود" في إشارة للمذيعة الشهيرة.وفي المكالمة المسربة قالت بسمة أنها تريد أن تنهي تلك الأزمة خاصة أن عمر من الممكن أن يموت داخل محبسه بسبب حالته الصحية الصعبة.بدورها، ردت زوجة يوسف، على المذيعة متسائلة كيف لها أن تطلب ذلك بالرغم من أنها زورت شهادتها أمام المحكمة، على حد قولها. وأكدت بعض الأقوال والوقائع التي لم تحدث من الأساس لمجرد أن تبرئ زهران من تهمة السرقة.في حين نفت بسمة خلال المكالمةتزوير شهادتها، موضحة أنها لم تقل هذا الكلام، وأنها شهدت فقط ببراءة زهران.صدمة جديدةوكشفت شاليمار أنها على استعداد أن تتنازل عن القضية إذا أعاد زهران المجوهرات المسروقة كاملة، ما تسبب في صدمة لوهبة التي لم تكن تعرف أن هناك مجوهرات أخرى مختفية حتى الآن، وأن المسروقات التي عثر عليها في منزله ليست هي كل المجوهرات المختفية."اطلعي على الهواء"وتحولت المكالمة بعد ذلك إلى حالة من الغضب الشديد من جانب شاليمار ، التي اتهمت وهبة بالإساءة إلى خالد يوسف واتهامه بسرقة المجوهرات، حيث قالت : "أنت بتجيبي سيرة خالد يوسف ليه؟! وبتقولي ليه أنه هو اللي سرق المجوهرات؟!، أجيبلك تاريخك الأسود؟!، أنا أعرف كتير ومش بحب خرق القانون".كما أضافت شاليمار موجهة كلامها للمذيعة "اطلعي على الهواء وقولي مين اللي بيدبر المؤامرة على خالد يوسف، أنت زورتي شهادتك أمام المحكمة، أنا عاملة لخالد توكيل بيع وشراء من 2014 بكل ما أملك، أنت عشان تخرجي واحد براءة تخربي بيتي".سجن عمر زهران عامينوكانت محكمة جنح الجيزة، قد قضت بحبس المخرج المصري عمر زهران عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.(العربية)