أرادوا المشاركة في حفل زفاف.. حادث يودي بحياة 66 شخصًا

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ووقع الحادث في إقليم سيداما الذي يبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا.وأعلنت إدارة الصحة في سيداما عبر فيسبوك إن "حادث سير أودى بـ66 شخصا حتى الآن" معربة عن تعازيها لأسر ضحايا الحادث المأساوي في البلاد، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.وبحسب مصادر محلية إثيوبية فإن الحادث وقع عندما سقطت شاحنة كانت تقل مشاركين في حفل زفاف في نهر بعد سقوطها من فوق جسر.وأضافت أن "أربعة ركاب مصابين يتلقون العلاج الطبي في مستشفى بونا العام". (روسيا اليوم)