عرض جليدي مبهر مستوحى من "بحيرة البجع" يذهل الجمهور

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وأقيم العرض الجليدي من إخراج البطلة الأولمبية تاتيانا نافكا في مجمع "يوبيليلي" في بطرسبورغ.وتضمنت بطولة العرض نجوم التزحلق على الجليد ألينا زاغيتوفا وفيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف وأرتور غاتشينسكي وغيرهم.وقالت مخرجة العرض ومصممة الباليه تاتيانا نافكا قبل انطلاق أول عرض: "أنا سعيدة للغاية لوجودي هنا اليوم، ويسعدني كذلك أن أحضر أخيرا "بحيرة البجع" الخاصة بنا إلى العاصمة الثقافية لبلادنا سانت بطرسبرغ العزيزة، وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا، ونعتبره بالفعل تقليدا مدهشا بحيث تطلعون كل عام على حكاياتنا الخيالية الجديدة".وأشارت إلى إنها كانت تحلم دائما بجلب "بحيرة البجع" إلى الجليد، قائلة:"لقد حققتُ حلمي في أداء قصة خيالية، في العرض على الجليد، وأنا سعيدة للغاية بذلك، وسيشعر بذلك الجمهور اليوم". (روسيا اليوم)