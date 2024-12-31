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أول وآخر دول تحتفل بالعام الجديد.. تعرف على الترتيب بحسب توقيت غرينتش

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:48
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يعد العام الجديد مناسبة يحتفل بها الناس في مختلف أنحاء العالم، حيث يودعون عامًا مضى ويستقبلون عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والتفاؤل.

ولكن، مع اختلاف المناطق الزمنية حول العالم، لا يتم الاحتفال بهذه المناسبة في نفس الوقت في كل بلد.
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وبينما يعتبر توقيت غرينيتش (GMT) هو المعيار العالمي لاحتساب الوقت، بمعنى أنه يتم قياس باقي المناطق الزمنية بناء على مدى انحرافها عن توقيت غرينيتش وبذل، يختلف توقيت بدء الاحتفالات حسب موقع كل دولة.

وتعد جزيرة كيريتيماتي، المعروفة أيضا باسم جزيرة عيد الميلاد، و10 جزر أخرى معظمها غير مأهولة في المحيط الهادئ المركزي، هي أول من يستقبل عام 2025.

وستكون جزيرتا بيكر وهولاند، وهما جزيرتان غير مأهولتين جنوب غرب هاواي، هما آخر من يشهد بداية العام 2025.

واعتمادا على المقياس الزمني لتوقيت غرينيتش، هذا هو الوقت الذي ستستقبل فيه الأماكن المختلفة في العالم عام 2025:

31 كانون الاول:

10:00 صباحا - جزيرة كيريتيماتي (جزيرة عيد الميلاد)

10:15 صباحا - جزر شاتام/نيوزيلندا

11:00 صباحا - البر الرئيسي لنيوزيلندا

12:00 ظهرا - فيجي

1:00 مساء - معظم أستراليا

2:00 مساء - كوينزلاند، أستراليا

2:30 مساء - الإقليم الشمالي، أستراليا

3:00 مساء - اليابان، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية

4:00 مساء - الصين، الفلبين، سنغافورة

5:00 مساء - إندونيسيا، تايلاند

5:30 مساء - ميانمار وجزر كوكس

6:00 مساء - بنغلاديش

6:15 مساء - نيبال

6:30 مساء - معظم الهند

7:00 مساء - باكستان

7:30 مساء - أفغانستان

8:00 مساء - أذربيجان

8:30 مساء - إيران

9:00 مساء - روسيا، أوكرانيا، السعودية، العراق، تركيا، اليمن

ويشار إلى أن أراضي روسيا تنقسم إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أن روسيا تحتفل فعليا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة.

10:00 مساء - اليونان

11:00 مساء - ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا، الجزائر، المغرب، تونس،

منتصف الليل - المملكة المتحدة، آيسلندا، البرتغال

1 كانون الثاني:

2:00 صباحا - غرينلاند

3:00 صباحا - البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي

4:00 صباحا - أجزاء من كندا، فنزويلا، بورتو ريكو

5:00 صباحا - معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة (بما في ذلك نيويورك وواشنطن العاصمة)

6:00 صباحا - المكسيك

8:00 صباحا - الساحل الغربي للولايات المتحدة

10:00 صباحا - هونولولو

12:00 ظهرا - جزيرتا بيكر وهولاند
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