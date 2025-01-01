للسياح.. تعرفوا على أبرز وجهات السفر في 2025

تُظهر تقارير الأمم المتحدة للسياحة أن حركة السفر بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، تسلط القائمة السنوية لـ "AirBnb" الضوء على الوجهات العالمية التي يتطلع الناس لزيارتها في عام 2025.

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وتشمل القائمة أماكن شهدت زيادة ملحوظة في شعبيتها، بناءً على ارتفاع عمليات البحث من قبل المسافرين الفرديين، والعائلات، ومجموعات المغامرين لرحلات عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.



قائمة الوجهات الرائجة لعام 2025



للزوار الذين يخططون لحضور الكرنفال في البرازيل، يمكنهم تمديد إجازتهم بزيارة برازيليا، التي تبعد أقل من ساعتين بالطائرة شمال غرب ريو دي جانيرو.



برازيليا، التي تشهد ارتفاعًا في عمليات البحث خلال هذه الفترة، تقدم مزيجًا من الطبيعة والجمال الحضري، ويمكن لعشاق الطبيعة الاستمتاع بالعديد من مسارات المشي في حديقة برازيليا الوطنية، وكذلك الاسترخاء في "سيتي بارك"، وهي واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في العالم.



1- جاكسونفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة

تقدم المدينة الساحلية أنشطة مثل الصيد من الدرجة الأولى، وفن الشوارع النابض بالحياة، والمتاحف الفريدة، وأكثر من ذلك. في عام 2025، تعد جاكسونفيل وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن المتعة تحت أشعة الشمس.



2- بويرتو إسكنديدو، المكسيك



تشتهر هذه الجنة الشاطئية بكونها وجهة مفضلة للسفر الجماعي، خاصة خلال الأسبوع الأول من يناير. مع زيادة في رحلات الطيران إلى بويرتو إسكنديدو في عام 2025، سيتمكن المزيد من المسافرين من استكشاف جمالها من خلال أنشطة مثل الغوص في المياه الصافية وتذوق المأكولات المحلية.



3- غرين باي، ويسكونسن، الولايات المتحدة



يجتمع عشاق كرة القدم في ويسكونسن في أبريل لحضور واحدة من أكبر الأحداث الرياضية، وهي مسودة اللاعبين، والتي تقوم فيها، فرق الدوري الـ32 باختيار لاعبين جدد من الكليات والجامعات الأميركية للانضمام إلى صفوفها، ما يجعل غرين باي وجهة عالمية رائجة لعام 2025



4- طوكيو، اليابان



تتميز المنطقة بطابع فريد، مثل "أوياما" و"أوموتيساندو" التي تقدم تجربة تسوق راقية، و"هاراجوكو" المشهورة بالأزياء والطعام والفعاليات، و"روبونجي" التي تمزج بين الفخامة والحياة الليلية الشبابية.



5- باليرمو، إيطاليا



عاصمة صقلية، باليرمو، مليئة بالرومانسية والتاريخ والثقافة، مما يجعلها وجهة مفضلة للثنائيات في عام 2025، مع رحلات جوية إضافية إلى باليرمو، يمكن للمسافرين استكشاف معالمها مثل كنيسة "تشيزا ديل جيسو"، ومسرح "تياترو ماسيمو"، وساحة "بيازا فيجليينا".



6- قرطاجنة، كولومبيا



تستمر مدينة قرطاجنة الكولومبية في كونها وجهة مفضلة لعام 2025، بفضل تراثها الثقافي الغني، وعمارتها الاستعمارية، وشواطئها الجميلة. تقدم المدينة مهرجانات نابضة بالحياة، وحياة ليلية مفعمة، وأطباق بحرية طازجة.



7- تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة



لمن يبحث عن إضافة البهجة إلى رحلتهم القادمة، يمكنهم زيارة تشارلستون، واستكشاف الحي التاريخي للمدينة، بما في ذلك "رينبو رو"، وهو صف مكون من 13 منزلًا بألوان الباستيل. بالإضافة إلى معالمها، يمكن للزوار التجول في حدائقها الرائعة وتذوق المأكولات الجنوبية.



8- لا سيرينا، تشيلي



للهروب من الشتاء القاسي، تقدم لا سيرينا في تشيلي ملاذًا مشمسًا، وتشتهر بشواطئها الطويلة وجمالها الطبيعي، وهي وجهة عائلية رائدة لعام 2025، ويمكن للعائلات الاستمتاع بالمغامرات مثل استكشاف غابات "فراي خورخي" الوطنية أو مشاهدة الدلافين وأسود البحر في محمية "هامبولت" الطبيعية.



9- كيوتو، اليابان



تُعد كيوتو مركزًا للثقافة اليابانية التقليدية، وتُبرز العمارة الكلاسيكية في معابدها وأضرحتها التاريخية، وتقدم المدينة تجارب مثل حفلات الشاي التقليدية وفنون الزهور، مما يجعلها وجهة عائلية مثالية.



10- فانكوفر، كندا



فانكوفر، المعروفة بتنوعها الثقافي واللغوي، تقدم مزيجًا رائعًا من الثقافة والمناخ المعتدل والمعالم الطبيعية، وفي فبراير 2025، يمكن للزوار حضور حفل افتتاح أحد أكبر الأحداث الرياضية الشتوية العالمية.



11- مومباي، الهند



تُعد مومباي مركزًا للترفيه، وهي معروفة بصناعة السينما الضخمة "بوليوود". تستضيف المدينة فعاليات كبرى مثل حفل كولدبلاي في يناير 2025، مما أدى إلى زيادة في عمليات البحث.



12- مار ديل بلاتا، الأرجنتين



مار ديل بلاتا، مدينة ساحلية جنوب بوينس آيرس، تشتهر بشواطئها وغاباتها ومجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الدراجات وركوب الأمواج.



13- هواهين، تايلاند



تُعد هواهين وجهة شاطئية مثالية للثنائيات، حيث تقدم شواطئ رملية ومناظر جبلية وتجارب مثل ركوب الخيل ومشاهدة الفراشات.



14- مانلي، أستراليا



تقع على بُعد رحلة قصيرة بالعبّارة من سيدني، تقدم مانلي مزيجًا من الطاقة الحضرية والأجواء الساحلية.



15- إشبيلية، إسبانيا



تُعرف إشبيلية بثقافتها النابضة بالحياة ومهرجاناتها الدولية مثل أسبوع الآلام.



16- باد شتافلشتاين، ألمانيا

تشتهر المدينة بحمامات المياه المالحة الحرارية ومواقعها الطبيعية الخلابة.



17-باتون روج، الولايات المتحدة

تُعد باتون روج وجهة شهيرة بفضل معالمها التاريخية ومهرجان "كرو أوف ساوثداونز".



18-كومبلو، فرنسا

تُعرف بجبالها الخلابة والأنشطة العائلية مثل المشي لمسافات طويلة والتزلج.



19- شيانغ ماي، تايلاند

تزداد شعبية شيانغ ماي بين المسافرين في عائلات أو مجموعات.



20- كارديف، ويلز

تُعد كارديف مدينة مدمجة مليئة بالمعالم مثل قلعة كارديف.



21- لي دو ألب، فرنسا

وهي وجهة مثالية لعشاق الرياضات الشتوية.



22- ويتصندايز، أستراليا

تُعد ويتصندايز واحة استوائية تقدم أنشطة مثل الغوص وركوب القوارب. (العربية)