لتتمكن من تمشيط شعر طفلتها.. هذا ما تمنت سيدة تركية في العام الجديد

ظهرت سيدة تركية تدعى حليمة نوراي باغيراتشيكالتي فقدت اثنين من أطفالها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من شباط 2023، في مقابلة عبّرت خلالها عن أمنيتها في العام الجديد.



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وأكدت أنها تتمنى الحصول على ذراع اصطناعية بعد أن فقدت يدها في الزلزال، حيث تمكّنت فرق الإنقاذ من الوصول إليها في اللحظات الأخيرة.



وفي مقابلة مع موقع NTV المحلي، قالت السيدة البالغة من العمر 27 عاماً، إنها "تتمنى أن تحصل على ذراعٍ اصطناعية بديلة كي تتمكن من تمشيط شعر طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات، وهو ما كان سبباً في تداول صورتها مع طفلتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا".



وقالت باغيراتشيك في تصريحاتها إنها "حاولت إنقاذ طفليها عند وقوع الزلزال ووجودهما في غرفةٍ واحدة، لكنهما رغم ذلك فارق الحياة".

وكانت إصابات هذه السيدة بليغة، فقد كانت تعاني من عدم قدرتها على المشي حتى وقتٍ قريب، لكنها تمكنت من تخطي هذه المشكلة بفعل العلاج الفيزيائي.(العربية)