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برجك اليوم

Lebanon 24
01-01-2025 | 23:12
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توقعات برج الحمل اليوم
مهنياً: تحقق مشاريعك أو تسعى لتنفيذ بعضها وتكون قادراً على الحصول على التأييد اليوم

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي
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صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون غير مستحب لأنه مضرّ.

توقعات برج الثور اليوم
مهنياً: تنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، وانتبه إلى مستقبلك العاطفي

صحياً: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحياً، فالنتائج السلبية تظهر قريبا.
 
 
توقعات برج الجوزاء اليوم
مهنياً: النقاشات المجدية تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق

عاطفياً: إذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً لترتاح من آلام ظهرك ورقبتك.
 
توقعات برج السرطان اليوم
 
مهنياً: قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم

عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك

صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً.
 
توقعات برج الأسد اليوم
مهنياً: واكب التطورات من دون اعتراض وانتظر فرصة احسن لإعلانها، بعض التحديات القانونية اوالادارية قد تكون عابرة

عاطفياً: جهّز نفسك ليوم من الغليان تعيش خلاله مغامرة عاطفية وتكون محل ثقة الحبيب أكثر من أي وقت مضى

صحياً: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر.

توقعات برج العذراء اليوم
مهنياً: أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب أيضاً

عاطفياً: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان

صحياً: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان.

توقعات برج الميزان اليوم
مهنياً: التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك

عاطفياً: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وتذلل المصاعب مهما يكن حجمها

صحياً: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له.

توقعات برج العقرب اليوم
مهنياً: أنت مدعو إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة

عاطفياً: رغبة صادقة من قبلك تجاه الشريك من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة

صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلّب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور.

توقعات برج القوس اليوم
مهنياً: ربما تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم لكنّك تفكر في نشر أو اعلان وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات

عاطفياً: تمارس سحرك وتتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ

صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك.

توقعات برج الجدي اليوم
مهنياً: كن حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين وانتبه إلى عملك فقط، فقد تسمع ما لا يعجبك

عاطفياً: تتوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك

صحياً: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً ستأتي بالنتائج المرجوة.

توقعات برج الدلو اليوم
مهنياً: عليك أن تعمل بجهد اكبر لتصل الى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه

عاطفياً: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيما في النقاط الحساسة

صحياً: اعتماد نظام غذائي محدد، يحميك من خطر التعرض لازمات صحية.

توقعات برج الحوت اليوم
مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة

عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك

صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك.
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