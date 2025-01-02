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منوعات
للحوامل.. قانون جديد في نيويورك ينصفكن
Lebanon 24
02-01-2025
|
00:11
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قامت ولاية نيويورك، أمس الأربعاء، بتطبيق قانون جديد يعطي النساء العاملات الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بإجمالي 20 ساعة على الأقل لحضور مواعيد طبية في مرحلة ما قبل الولادة.
وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن هذا القانون يجعل نيويورك أول ولاية أميركية تقدم إجازة مدفوعة الأجر لرعاية ما قبل الولادة.
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ووفقا للقانون الجديد يحق لجميع العاملات الحوامل في القطاع الخاص الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.
ويمكن للعاملات جدولة الإجازة المدفوعة الأجر لمواعيد طبية متعلقة بالحمل مثل الفحوصات الجسدية ورعاية نهاية الحمل وعلاجات الخصوبة وغير ذلك.
وقد دفعت هوشول من أجل تطبيق هذا الإجراء في الدورة التشريعية الأخيرة للولاية كوسيلة للمساعدة في الحد من وفيات الأمهات والرضع في نيويورك.
وقالت هوشول في بيان في الشهر الماضي: "لا يجب أن تضطر أي سيدة حامل في نيويورك للاختيار بين الراتب والفحص الطبي، ولذلك ضغطت من أجل إقرار أول إجازة مدفوعة قبل الولادة".
في الوقت نفسه يحظر القانون على أصحاب العمل طلب أي معلومات طبية عندما تقدم السيدة الحامل طلب الحصول على إجازة مدفوعة الأجر قبل الولادة.
ويفصل القانون بين هذه الإجازة أو إجازة مرضية أخرى يتيحها أي صاحب عمل، ولا يحق الأزواج الحصول على إجازة قبل الولادة المدفوعة المستحقة للزوجة الحامل.(سكاي نيوز)
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