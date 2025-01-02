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العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:45
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أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن العثور على امرأة اختفت منذ أكثر من خمسة عقود بعد أن نشرت الشرطة صورة لها.

وقالت شرطة وست ميدلاندز إن العثور على شيلا فوكس بعد اختفائها من كوفنتري عام 1972 يحل واحدة من أطول التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المفقودين.
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وفي نهاية كانون الاول، نشرت الشرطة نداء متجددا للمساعدة في العثور على فوكس، والذي تضمن صورة لها منذ وقت اختفائها، والتي عثر عليها الضباط مؤخرا.

وفي غضون ساعات من نشرها، تم العثور على فوكس. وأكد الضباط الذين تحدثوا معها أنها على قيد الحياة وآمنة وبصحة جيدة، وتعيش الآن في جزء آخر من البلاد. (روسيا اليوم)
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