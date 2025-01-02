وفاة شاب وشقيقته في حادث سير مروّع

Advertisement

لقى شاب وشقيقته مصرعهما فى حادث تصادم بكرداسة في مصر، وأفادت تحريات رجال المباحث، أن الشاب أثناء قيادته دراجة نارية وبصحبته شقيقته، اصطدم بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرعهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بكرداسة، بإجراء التحريات تبين أن شابا أثناء قيادته دراجة نارية، وبصحبته شقيقته، اصطدم بسيارة نقل، ليفارقا الحياة، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)