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قتل طفلته.. فانتقموا منه في السجن "بعلبة تونة"

Lebanon 24
03-01-2025 | 06:24
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في جريمة مروعة التفاصيل، تعرض سجين قتل ابنته سارة شريف تعذيباً حتى الموت لانتقام وحشي كاد أن يودي بحياته.

فقد انقض رجل وزوجته من السجناء على والد سارة شريف وطعناه في عنقه بواسطة غطاء "علبة تونة" في زنزانته في يوم رأس السنة الجديدة في سجن بيلمارش في جنوب لندن انتقاماً منه على قتل طفلته بشكل "شنيع" بمساعدة زوجته.
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وبعد أسابيع قليلة من بدء حكمه بالسجن لمدة 40 عامًا، نجا عرفان شريف من محاولة قتل وحشية أصيب فيها بجروح "لا تهدد حياته" في رقبته ووجهه. (العربية)
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