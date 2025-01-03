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برجك اليوم

Lebanon 24
03-01-2025 | 23:00
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الحمل
القمر المكتمل في السرطان يدعوك إلى التحفظ والحذر من شخص من خارج محيطك.

الثور
القمر المكتمل في برج السرطان يحمل مفاجأة ويخلصك من مصاعب الماضي.

الجوزاء
يدخل فينوس برج الدلو، فيؤشر إلى مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة.
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السرطان
لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق والاضطراب.

الأسد
هذا اليوم لا يحمل إليك المتاعب وتتحسّن الأوضاع وتجعلك في أحلى حالاتك.

العذراء
تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك.

الميزان
عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلّص من العقبات، وهذا يوفر عليك جهداً كبيراً.

العقرب
القمر المكتمل في السرطان يعلن عن مشروع جديد أو خبر لافت.

القوس
يدخل فينوس برج الدلو ويحمل إليك وعوداً كثيرة على الصعيد الشخصي، فلا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد.

الجدي
يدخل فينوس برج الدلو، فتتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة.


الدلو
يدخل فينوس برجك لكي يفتتح دورة مهنية هائلة وواعدة جداً، وقد تحقق أحد أحلامك.

الحوت
يدخل فينوس برج الدلو، فيفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان. (السومرية)

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