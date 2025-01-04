في هذه المدينة الأوروبية.. اسم "محمد" يتصدر أسماء المواليد

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برز اسم محمد في عام 2024 كأكثر الأسماء شعبيةً بين المواليد الذكور في مدينة برلين الألمانية.ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في شعبية الاسم، خاصةً في المدن الكبرى مثل هامبورغ وبريمن.وعلى الرغم من أن اسم Noah، أي "نوح"، يتصدر قائمة الأسماء على المستوى الوطني، إلا أن الاختلافات الإقليمية تُبرز أهمية اسم محمد في برلين.وقد ساهمت اختلافات كتابة الاسم ونطقه في تصدره القائمة، مما يعكس التنوع الثقافي في اتجاهات اختيار الأسماء عبر ألمانيا. (lbci)