هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)

احتلت أغنية BIRDS OF A FEATHER للمغنية الأميركية بيلي إيليش مرتبة الأكثر استماعا على تطبيق "سبوتيفاي" لعام 2024 وذلك مع مليار و781 مليون مرة.ليس هذا فحسب بل وصلت إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة و Billboard's Hot 100 في الولايات المتحدة.والأغنية التي صدرت في أيار الماضي من ألبوم المغنية الحائزة على جائزة غرامي الثالث Hit Me Hard and Soft.ثلاث جوائزكما تم ترشيحها أيضا لثلاث جوائز غرامي وهي: أغنية العام، وتسجيل العام وأفضل أداء منفرد.في حين جاءت أغنية Espresso في المرتبة الثانية من حيث عدد مرات الاستماع هذا العام، حيث حصلت على 650 ألف استماع أقل من أغنية Birds of a Feather.بينما تمكنت أغنية كاربنتر من تصدر قوائم الأغاني في المملكة المتحدة كما تم ترشيحها لجائزة أفضل تسجيل لهذا العام وأفضل أداء منفرد لموسيقى البوب في جوائز غرامي.(العربية)