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منوعات
ارتكب مجزرة دامية لهذا السبب.. اخ يقتل شقيقه واولاده الاثنين
Lebanon 24
04-01-2025
|
06:32
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية بمحافظة الشرقية في مصر تجديد حبس متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا داخل منزله.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.
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وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كلا من: "بلال ع أ" 45 عاما، ونجليه "حور" 6 أعوام، و"عبدالرحمن" 4 أعوام، وبهم آثار خنق.
وبسؤال زوجة المجني عليه، اتهمت شقيق زوجها المدعو "م" بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا بسبب الميراث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكيفية حدوثها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
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