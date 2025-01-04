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حادثة مروّعة.. رجل قتل طليقته داخل سيّارته

Lebanon 24
04-01-2025 | 12:16
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شهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر واقعة صادمة، حيث أقدم رجل على محاولة إنهاء حياة طليقته بعد رفضها العودة إليه، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في منطقة الرقبة.

ووفقًا لمصادر محلية، كانت الضحية برفقة طليقها في سيارته بهدف حل خلافات أسرية بينهما، إلا أن الحديث تطور إلى مشادة كلامية حادة انتهت بمشاجرة عنيفة. وخلال النزاع، استل الجاني سكينًا واعتدى على طليقته موجهًا الطعنات إلى عنقها، مما تسبب في إصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.
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وتلقى مستشفى "سوهاج الجامعي الجديد" بلاغًا عن وصول سيدة تُدعى "هبة.م.م" (37 عامًا)، مقيمة في مركز "أخميم" بمحافظة سوهاج، مصابة بجرحين قطعيين في الرقبة. وعلى الفور، أُخطرت مديرية أمن سوهاج بالواقعة، وتحركت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة "أخميم" لضبط المتهم.

وتمكنت السلطات من القبض على الجاني، ويدعى "منتصر.أ.م" (47 عامًا)، موظف، ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل. وأكدت التحريات أن الاعتداء وقع نتيجة خلافات أسرية متراكمة ورفض الضحية العودة إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق. وتخضع الضحية حاليًا للعلاج في المستشفى، حيث أكد الأطباء خطورة إصابتها لكنها تحت السيطرة. (ارم نيوز)
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