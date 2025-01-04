20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
-5
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تركها 5 أيام تصارع الموت.. مصري أنهى حياة زوجته
Lebanon 24
04-01-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت جهات التحقيق إحالة رجل أعمال بتهمة إنهاء حياة زوجته إلى محكمة الجنايات، إثر خلافات نشبت بينهما داخل مسكنهما، تطورت إلى تعدي المتهم على زوجته ما أدى إلى وفاتها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة زوجته، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، كما أمرت جهات التحقيقات بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.
Advertisement
وتعرضت مرام أسامة العماوي، زوجة الجاني، لإصابات بالغة في الرقبة، ورفض الزوج نقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج، وحبسها في المنزل لمدة 5 أيام، ما أدى إلى تعرضها لـ "مضاعفات صحية خطيرة"، وحين تم نقلها إلى المستشفى فشل الأطباء في علاجها، ولقيت مصرعها. (القاهرة24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون بطلة مسلسل "نور ومهند" التركية؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 17 سنة (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "نور ومهند" التركية؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 17 سنة (فيديو)
04:32 | 2025-01-04
04/01/2025 04:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
Lebanon 24
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
13:19 | 2025-01-04
04/01/2025 01:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر تعيينه نقيبًا للفنانين في سوريا... إليكم أول تعليق للفنان السوري الشهير
Lebanon 24
بعد انتشار خبر تعيينه نقيبًا للفنانين في سوريا... إليكم أول تعليق للفنان السوري الشهير
08:37 | 2025-01-04
04/01/2025 08:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كان حريصاً أكثر من نصرالله.. من هو "الشبح" الذي تراقبه إسرائيل؟
Lebanon 24
كان حريصاً أكثر من نصرالله.. من هو "الشبح" الذي تراقبه إسرائيل؟
15:11 | 2025-01-04
04/01/2025 03:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في برج البراجنة.. هذا ما حصل مع فريق الـ"MTV"
Lebanon 24
في برج البراجنة.. هذا ما حصل مع فريق الـ"MTV"
14:03 | 2025-01-04
04/01/2025 02:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:08 | 2025-01-05
بالفيديو: البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد.. وتحذيرات للسكان
00:42 | 2025-01-05
احذروا.. مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في دولة عربية ويستهدف الرجال فقط!
23:00 | 2025-01-04
وفاة أكبر معمرة في العالم.. إليكم عمرها
16:50 | 2025-01-04
إثيوبيا تهتز: زلازل متتالية وقلق من نشاط بركاني
16:38 | 2025-01-04
رئيسة الوزراء الإيطالية ستلتقي ترامب في فلوريدا
14:07 | 2025-01-04
عن فيديو يُظهر تحطّم طائرتها.. هذا ما أوضحته شركة "طيران الإمارات"
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
05/01/2025 10:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
05/01/2025 10:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
05/01/2025 10:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24