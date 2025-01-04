تركها 5 أيام تصارع الموت.. مصري أنهى حياة زوجته

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قررت جهات التحقيق إحالة رجل أعمال بتهمة إنهاء حياة زوجته إلى محكمة الجنايات، إثر خلافات نشبت بينهما داخل مسكنهما، تطورت إلى تعدي المتهم على زوجته ما أدى إلى وفاتها.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة زوجته، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، كما أمرت جهات التحقيقات بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.وتعرضت مرام أسامة العماوي، زوجة الجاني، لإصابات بالغة في الرقبة، ورفض الزوج نقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج، وحبسها في المنزل لمدة 5 أيام، ما أدى إلى تعرضها لـ "مضاعفات صحية خطيرة"، وحين تم نقلها إلى المستشفى فشل الأطباء في علاجها، ولقيت مصرعها. (القاهرة24)