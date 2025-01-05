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بسبب سرقة الدجاج... حُكِمَ عليه بالإعدام وقضى في السجن 14 عاما

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:09
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نال سارق دجاجتين وقفص من البيض حريته بعد أن أمضى 14 عاما خلف القضبان في نيجيريا.

وحصل سيجون أولووكيري على عفو من حاكم ولاية أوسون جنوب غربي البلاد، بعد أن ظهر والده في إحدى حلقات البودكاست باكيا ومتوسلا العفو عن ابنه، ومذكرا النيجيريين بمأساته، وتفاعلت منظمات حقوق الإنسان وبعض المؤثرين مع القضية ومن بينهم الممثلة المعروفة، بيولا أديبايو، التي قادت حملة للمطالبة بإطلاق سراحه، وشاركت مقطع فيديو لإطلاق سراح سيجون على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام سجن كيريكيري.
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وقضى المفرج عنه 10 سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه رغم أنه لم يسرق سوى دجاجتين وبعض البيض، وكان سيجون أولووكيري يبلغ من العمر 17 عامًا في عام 2010 عندما تم القبض عليه مع شريكه موراكينيو صنداي، بتهمة اقتحام منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي قديم الطراز وسيف. (العربية)
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