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منوعات
اليابان.. بيع سمكة تونة تزن 276 كغ بـ1.3 مليون دولار
Lebanon 24
05-01-2025
|
12:12
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أعلنت وكالة "كيودو" بيع سمكة تونة تزن 276 كيلوغراما في أول مزاد للعام الجديد في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو بـ207 ملايين ين (1.316 مليون دولار).
عادة ما يجذب المزاد الأول لسمك التونة في العام الجديد الكثير من الاهتمام، لأنه يعتبر بشكل غير رسمي مؤشرا للاتجاهات الاقتصادية ونوعا من التوقعات للعام الجديد. وبالرغم من أن توقعات "التونة" قد لا تكون دقيقة دائما، لكن ينظر إلى السعر المرتفع في المزاد الأول على أنه فأل خير.
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وبيعت تونة العام الجاري بثاني أعلى سعر بعد عام 2019 الذي سجل رقما قياسيا عندما بيعت التونة بمبلغ 333 مليون ين (3.1 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت).
وبعد المزاد القياسي لعام 2019 بدأ السعر في الانخفاض عام 2020، لكنه ظل فوق مستوى 100 مليون ين عند 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، على الرغم من حقيقة أن أحدا لم يتخيل بعد الآثار المدمرة لجائحة فيروس كورونا.
وفي عام 2021، بيعت أغلى تونة بـ20 مليون ين (202 ألف دولار)، وفي عام 2022 – بـ16.88 مليون ين فقط (145 ألف دولار). وفي عام 2023 بدأ السعر في الارتفاع، حيث بيعت سمكة تونة بوزن 212 كيلوغراما مقابل 36 مليون ين (266 ألف دولار).
وفي عام 2024، وللمرة الأولى منذ عام 2019، كان سعر أغلى تونة أعلى من العام السابق ولأول مرة منذ عام 2020، وتم دفع 114 مليون ين (نحو 800 ألف دولار) مقابل سمكة تزن 238 كيلوغراما. (روسيا اليوم)
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