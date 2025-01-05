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برجك اليوم

Lebanon 24
05-01-2025 | 22:42
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الحمل
قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخّل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك
الثور
لا تكن متراخياً أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يوماً الاستسلام بسهولة
الجوزاء
ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين
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السرطان
تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع
الأسد
يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، الدعم ولا بد آت وتتلقى مفاجأة تسرّك
العذراء
يوم مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية، ولن تخذلك النتائج بل تكون على قدر طموحاتك
الميزان
 نقاشات جادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافاً لنيات بعضهم السيئة
العقرب
يوم من العلاقات المريحة والجيدة، وضرورة بذل جهود مضاعفة للتوصّل الى اتفاق حول بعض النقاط
القوس
وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تستلم مركزاً أعلى
الجدي
إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وأن لا تعتمد على الفرص وحدها
الدلو
تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع
الحوت
مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت
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