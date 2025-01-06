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في أميركا.. رسوم على ازدحام السيارات

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:53
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دخل أول مخطط لفرض رسوم ازدحام على المركبات في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مدينة نيويورك.

بموجب هذا الإجراء، فإن على سائقي السيارات دفع ما يصل إلى 9 دولارات في اليوم، مع معدلات متفاوتة لأنواع المركبات الأخرى.
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وقال جانو ليبر الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الحضري في تصريح صحفي: "بدأ العمل بالنظام منذ منتصف الليل [05:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد]".

وأوضح أن أربعمئة من خطوط السير والمرور مغطاة الآن بأكثر من 1400 كاميرا، مع أكثر من 110 نقاط رصد وأكثر من 800 لافتة.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من بين من عارضوا المخطط، لكن ليبر أعرب عن ثقته في أن الاتفاقات مع الحكومة "ستصمد في وجه التغييرات الإدارية". (بي بي سي)
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