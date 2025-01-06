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حادث مروري مروع.. إصابة سيدتين داخل منزلهما

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:00
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شهدت محافظة سوهاج المصرية حادثة مأساوية، حيث أصيبت سيدتان، وهما جالستان في هدوء داخل المنزل، بعد أن صدمتهما سيارة اصطدمت بمنزلهما الواقع بالقرب من الطريق الزراعي.

وفي التفاصيل، شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم حادثا أليما أدى إلى إصابة سيدتين صدمتهما سيارة داخل منزلهما في سوهاج، حيث أصيبت سيدتان بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك على إثر اصطدام سيارة ميكروباص، بالمنزل الذي تعيشان فيه بالقرب من الطريق الزراعي الشرقي بأخميم.
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وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة إصابة السيدتين، وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بقيادة المدعو "سرحان"، 49 سنة، ويعمل سائقا وهو مقيم بمحافظة قنا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمنزل مجاور للطريق ملك المدعو "جمال".

ونتج عن الحادث إصابة زوجة مالك المنزل، وعمرها 38 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، بكدمات متفرقة بالظهر، وأيضا إصابة زوجة شقيق مالك المنزل وعمرها 27 عاما ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام. (العربية) 
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