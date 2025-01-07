مشهد مرعب لقرش يحوم حول قارب بحارة في تونس... هل يقتات على لحوم البشر؟

أثار ظهور قرش على مقربة من قارب صغير كان يبحر قبالة شواطئ صفاقس في تونس حالة من الرعب.



فعلى مدى اليومين الماضيين تناقل العديد من التونسيين فيديو لقرش يحوم حول عدد من الهواة قبالة سواحل المحرس، معربين عن خوفهم وذهولهم من اقتراب هذا الكائن البحري من البحارة.

Advertisement

اضغط هنا

لمشاهدة الفيديو..

إلا أن الباحثة في علوم البحار سميرة النجار، أوضحت أن القرش الذي ظهر في الفيديو هو القرش الأبيض العظيم، أشهر القروش حول العالم.



"يقتات على لحوم البشر؟!"

كما أكدت أن ما يروّج حوله من أنه يقتات على لحوم البشر لا أساس له من الصحة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.



كذلك أشارت إلى أن هذا النوع مهدد بالانقراض، بسبب الصيد العرضي، بالإضافة إلى التلوّث البحري. وشددت على أن تواجده في سواحل تونس غير مفاجئ لأنّ البحر الأبيض المتوسّط يعدّ بيئته الطبيعية، رغم أنه نادر.



ولفتت إلى أنه من القروش بطيئة النمو، لاسيما أن قدرته على التكاثر تتطلب بلوغه ما بين 10 و15 سنة، كما أنّ معدّل خصوبته ضعيف جدا.



يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا القرش في تونس، كما أن هذا النوع ظهر مرارا في مصر أيضا. (العربية)