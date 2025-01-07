Advertisement

منوعات

مشهد مرعب لقرش يحوم حول قارب بحارة في تونس... هل يقتات على لحوم البشر؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1302356-638718376447563576.jpg
Doc-P-1302356-638718376447563576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار ظهور قرش على مقربة من قارب صغير كان يبحر قبالة شواطئ صفاقس في تونس حالة من الرعب.

فعلى مدى اليومين الماضيين تناقل العديد من التونسيين فيديو لقرش يحوم حول عدد من الهواة قبالة سواحل المحرس، معربين عن خوفهم وذهولهم من اقتراب هذا الكائن البحري من البحارة.
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
 
إلا أن الباحثة في علوم البحار سميرة النجار، أوضحت أن القرش الذي ظهر في الفيديو هو القرش الأبيض العظيم، أشهر القروش حول العالم.

"يقتات على لحوم البشر؟!"
كما أكدت أن ما يروّج حوله من أنه يقتات على لحوم البشر لا أساس له من الصحة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كذلك أشارت إلى أن هذا النوع مهدد بالانقراض، بسبب الصيد العرضي، بالإضافة إلى التلوّث البحري. وشددت على أن تواجده في سواحل تونس غير مفاجئ لأنّ البحر الأبيض المتوسّط يعدّ بيئته الطبيعية، رغم أنه نادر.

ولفتت إلى أنه من القروش بطيئة النمو، لاسيما أن قدرته على التكاثر تتطلب بلوغه ما بين 10 و15 سنة، كما أنّ معدّل خصوبته ضعيف جدا.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا القرش في تونس، كما أن هذا النوع ظهر مرارا في مصر أيضا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:02 | 2025-01-07
03:55 | 2025-01-07
03:25 | 2025-01-07
00:56 | 2025-01-07
23:27 | 2025-01-06
23:11 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24