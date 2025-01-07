بقيمة 3 آلاف جنيه... حسابات على فيسبوك لبيع الأطفال في مصر





ما دفع السلطات إلى التحرك، إذ وجهت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، أمس الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل الأموال إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، من أجل محاسبة المتورطين.

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بدوره أكد صبرى عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه تم رصد مجموعات على فيسبوك تبيع الأطفال.



3 آلاف جنيه على مدى اليومين الماضيين، أثارت صفحات وحسابات "تبيع الأطفال" على موقع فيسبوك، صدمة كبيرة بين المصريين.ما دفع السلطات إلى التحرك، إذ وجهت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، أمس الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل الأموال إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، من أجل محاسبة المتورطين.بدوره أكد صبرى عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه تم رصد مجموعات على فيسبوك تبيع الأطفال.

كما أوضح في مقابلة تلفزيونية على قناة "الحياة" المحلية، مساء أمس "أن بعض الأشخاص عرضوا أطفالهم للبيع أيضا لأن ليس لديهم أموال"



وكشف أن الأطفال أصبحوا سلعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الأسعار، إذ وصل سعر الطفل 3 إلى 5 آلاف جنيه.





إلى ذلك، أشار إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا).



أتت تلك التصريحات بعدما انتشرت على مدى الأيام الماضية تعليقات ومنشورات على عدة حسابات في فيسبوك تحت عنوان "تبني طفل يتيم"، نشرت صورا لأطفال رضع من أجل تبنيهم مقابل بدل مادي، ما أثار حفيظة العديد من المصريين. إذ دعوا إلى محاسبة المتورطين.



فيما أشار البعض إلى أن هدف تلك الحسابات لا يتعدى حصد "الإعجابات"، داعين رغم ذلك إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الصفحات. (العربية)