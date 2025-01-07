بعدما ساعده... قتله!

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أقدم شخص على قتل آخر وسط الشارع وأمام المارة بعدة طعنات بمساعدة آخرين في القاهرة، بعد أقل من شهر من إنقاذ حياته بسبب ثمن هاتف محمول، لتتكشف تفاصيل القصة الغريبة بعد ذلك.فبعد ضبط المتهم وشركائه، اعترف أمام السلطات بأنه صادف المجني عليه قبل نحو شهر في منطقة المرج أثناء ضرب عدد من الأهالي له بشكل مبرح، فدفعته الشهامة للدفاع عنه، حيث تبيّن أن سبب اعتدائهم عليه هو سرقة هاتف محمول.وأمام هذا المشهد اضطر المتهم إلى دفع ثمن الهاتف المحمول لهم لإنقاذ المجني عليه، والذي تعهد برد المبلغ له في أقرب فرصة.كما تابع المتهم أنه طالب المجني عليه مرارا بثمن الهاتف الذي دفعه نيابة عنه، إلا أن الأخير كان يماطل ويتهرب من الدفع بحجج مختلفة، ما أغضبه ودفعه لإعداد خطة لإرغامه على الدفع.