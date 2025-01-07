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ساعده زميله في إنجاب ابنه.. فنان شهير يثير الجدل ويكشف عن سر دام لعدة سنوات

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:01
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وجه الفنان المصري حمزة العيلي رسالة مؤثرة لزميله الفنان محمد جمعة بعد أن كشف الأخير عن سر بينهما دام لعدة سنوات، موضحاً أنه ساعده مالياً ليتمكن من الإنجاب.

وفي التفاصيل، كتب العيلي في كلمات رقيقة عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أخي وصديقي وحبيبي محمد جمعة الفنان بكل مات حمله الكلمة من معنى وصدق واحترافية.. الممثل الخطير والمخرج المسرحي الرائع والمؤلف المدهش وصاحب الصوت الجميل، بحبك جدا وربنا يديم ما بيننا المحبة والود والصداقة والأخوة".
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تابع : "الله يسامحك ياعم جمعة عشان فضحت سرنا، ربنا يكرمك ويسعدك ويزيدك ياحبيبي ويفرحك بعمر وكاميليا يا صاحب الخير والكرم والأصل والجدعنة".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها الفنان محمد جمعة خلال مشاركته في بودكاست "فايق ورايق"، حيث كشف عن سر كبير في حياته الخاصة وموقف لا ينساه لصديقه وزميله حمزة العيلي.

وقال جمعة في تصريحاته أنه بعد زواجه عانى وزوجته من صعوبة الإنجاب لمدة خمس سنوات، وأنه لم يكن هناك سبيل للإنجاب إلا عبر إجراء عملية حقن مجهري لتحقيق حلمهما معا، كما تطلب العلاج أخذ الزوجة لحقنتين يوميا تكلفة الواحدة منها 250 جنيها لمدة 6 أشهر.
 
ورغم أنه لا يحب السلف، وجد نفسه يتصل بصديقه الفنان حمزة العيلي ويشرح له الموقف وقلت له "مفيش في جيبي ولا مليم"، حيث لم يتردد الأخير في مساعدته في الحال، وأقرضه مبلغ 1500 جنيها ليحل به أزمته.

وقال محمد جمعة أنه لا ينسى أبدا فضل صديقه العيلي عليه ومساعدته له وقت الشدة، مؤكدا أن العيلي له الفضل في إنجاب نجله عمر. (العربية) 
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