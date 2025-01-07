Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1302764-638719097325138618.jpg
Doc-P-1302764-638719097325138618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

الحمل
ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب.

الثور
تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يوماً نشيطاً.
Advertisement

الجوزاء
التراجع في مجال عملك لا يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصاً من نوع آخر وعقوداً جديدة.

السرطان
تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة.

الأسد
إعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها.

العذراء
قد تكون على موعد مع عقد جديد أوتعاقد مع شخص يكبرك سنّاً أو خبرة.

الميزان
كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار الذي بذلته.

العقرب
اجتماعات العمل تكون ضرورية لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفاعلية أكبر.

القوس
اذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّداً ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة.

الجدي
أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً.

الدلو
لا تعاكسك الاقدار، ولن تكون مضطراً إلى الخضوع لإرادة الآخرين.

الحوت
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في كل المجالات. (السومرية)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-01-07
16:27 | 2025-01-07
15:53 | 2025-01-07
13:01 | 2025-01-07
10:30 | 2025-01-07
10:15 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24