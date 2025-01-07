الحمل
ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب.
الثور
تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يوماً نشيطاً.
الجوزاء
التراجع في مجال عملك لا يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصاً من نوع آخر وعقوداً جديدة.
السرطان
تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة.
الأسد
إعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها.
العذراء
قد تكون على موعد مع عقد جديد أوتعاقد مع شخص يكبرك سنّاً أو خبرة.
الميزان
كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار الذي بذلته.
العقرب
اجتماعات العمل تكون ضرورية لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفاعلية أكبر.
القوس
اذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّداً ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة.
الجدي
أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً.
الدلو
لا تعاكسك الاقدار، ولن تكون مضطراً إلى الخضوع لإرادة الآخرين.
الحوت
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في كل المجالات. (السومرية)