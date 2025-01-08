اختفى لأسبوعين داخل الأدغال.. هكذا نجا طالب جراحة الأعصاب من الموت

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تمكنت فرق البحث من العثور على هادي نظري، طالب جراحة الأعصاب البالغ من العمر 23 عامًا، بعد أن أمضى 13 يومًا مفقودًا في منتزه كوزيوسكو الوطني بأستراليا.وانفصل نظري عن أصدقائه يوم الملاكمة أثناء تنزهه على مسار "هانيلز سبور" بين خانكوبان وثريدبو في جبال سنوي بولاية نيو ساوث ويلز. وخلال تلك الفترة، اعتمد على شرب الماء وتناول قطعتي موسلي فقط.عُثر عليه على بعد 20 كيلومترًا من مركز قيادة الشرطة في منطقة جيهي بعد أن استغاث بمجموعة من المتنزهين الذين مروا بالقرب من مكان وجوده. وقال نظري إنه كان عطشانًا وعرف عن نفسه بأنه المتنزه المفقود، مما دفعهم للاتصال بخدمات الطوارئ.تم إنقاذه بواسطة رافعة ونُقل لتقييم حالته الطبية. وأفادت التقارير بأنه كان في حالة معنوية جيدة ولم تظهر عليه أي إصابات خطيرة، قبل أن يُنقل إلى مستشفى كوما للفحص.أشاد المسؤولون بلياقته البدنية وخبرته السابقة في المشي لمسافات طويلة التي ساهمت في بقائه على قيد الحياة. وعُثر في كاميرته على رسالة مسجلة باللغة الإندونيسية، اعتذر فيها عن اختفائه وأكد شربه للماء للبقاء على قيد الحياة، مما ساعد السلطات في تكثيف البحث.شارك في عملية الإنقاذ أكثر من 300 شخص من عدة جهات، بما في ذلك شرطة نيو ساوث ويلز، وخدمات الطوارئ، وخدمة المتنزهات الوطنية، ووكالات أخرى.ووصف مفتش الشرطة جوش برودفوت العملية بأنها "نتيجة لا تصدق"، مشيرًا إلى أن العزيمة المشتركة بين فرق الإنقاذ والمتطوعين ساهمت في عودة نظري سالمًا إلى عائلته. (tribune)