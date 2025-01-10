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مقابل 10 آلاف خطوة يومياً.. هذه الدولة تقدم فرصة لـ "ربح سيارة"!

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:00
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أفادت قناة "SputnikUzbekistan" على تليغرام، بأن حكومة أوزبكستان أطلقت مشروعًا وطنيًا يشجع المواطنين على المشي، حيث يمكن للمشاركين الفوز بسيارة مقابل قطع 10 آلاف خطوة يوميًا.

وأشارت إلى أن" سلطات أوزبكستان أعلنت عن مشروع وطني اجتماعي تحت عنوان "مواطنون نشيطون بيئيا"، ولتنضم أي أسرة لهذا المشروع يتعين على جميع أفرادها البالغين أن يمشوا 10 آلاف خطوة يوميا، وبعد أن يصبحوا أعضاء في المشروع يمكنهم أن يشاركوا في سحب سنوي للفوز بـ14 سيارة كهربائية ستوزع على المواطنين في البلاد".
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وكشفت ان المواطنين المشتركين في المشروع المذكور، والذين لديهم أعلى معدلات مشي يومي سيحصلون أيضا على خصم بقيمة 10% على الخدمات الحكومية والقروض من البنوك الحكومية.

 وتبعا لبعض وسائل الإعلام فإن السلطات في أوزبكستان وبهدف التشجيع على المشي ونمط الحياة الصحي ستستحدث منصة إلكترونية تسمى "نمط الحياة الصحي"، وستشجع من خلالها على ممارسة الرياضة ومحاربة الطعام غير الصحي. (روسيا اليوم) 
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