حزن عميق.. وفاة مؤثرة شهيرة أثناء الولادة ورضيعها يلحق بها بعد ساعات

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توفيت صانعة المحتوى والمؤثرة المغربية عبير شتيتة، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أونجوي يور ميكاب"، اليوم الجمعة بعد تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة خلال شهرها التاسع من الحمل، في خبر أثار صدمة وحزن متابعيها.وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرّضت عبير البالغة من العمر 27 سنة، لألم مفاجئ في القلب، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قيصرية لإنقاذ حياتها وحياة جنينها، لكنها فارقت الحياة جراء سكتة قلبية، ولم يتمكن الرضيع من النجاة أيضًا، حيث توفي بعد ساعات قليلة من ولادته.ومنذ الإعلان عن وفاتها، خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشابة الراحلة حرصت على توثيق كافة تفاصيل حملها على حساباتها في "يوتيوب" و"تيك توك"، كما شاركت مع متابعيها مراحل تحضير تجهيزات وأغراض المولود الجديد.وبدأت رحلة عبير شتيتة في عالم صناعة المحتوى منذ 9 سنوات، وتخصّصت في عالم الجمال والموضة، حيث كانت من أوائل المغربيات اللواتي فتحن قناة على منصة "يوتيوب"، حيث يتابعها مئات الآلاف. (العربية)