أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. طالب يشعل رأس معلمته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة.

📹 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة. إلا أن الاحتفال تحول إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.



🚑 تم… pic.twitter.com/fe7s45ym68 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 10, 2025 Advertisement

لكن الاحتفال تحول إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون أن يدركوا خطورة الموقف.وتبين المشاهد لحظة تحول الاحتفال إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.تم نقل المعلمة إلى المستشفى بعد تعرضها لحروق في الوجه والرأس، وتُشير التقارير إلى أن حالتها مستقرة.