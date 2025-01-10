أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. طالب يشعل رأس معلمته (فيديو)

📹 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة. إلا أن الاحتفال تحول إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.
🚑 تم… pic.twitter.com/fe7s45ym68
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 10, 2025
📹 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة. إلا أن الاحتفال تحول إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.
🚑 تم… pic.twitter.com/fe7s45ym68