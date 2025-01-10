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أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. طالب يشعل رأس معلمته (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2025 | 23:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة.
 
لكن الاحتفال تحول إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون أن يدركوا خطورة الموقف.

وتبين المشاهد لحظة تحول الاحتفال إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.

تم نقل المعلمة إلى المستشفى بعد تعرضها لحروق في الوجه والرأس، وتُشير التقارير إلى أن حالتها مستقرة.

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