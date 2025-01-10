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الحملتتراجع بعض الحظوظ وخصوصاً النقاشات والمفاوضات وتتعرقل قليلاً بعض الوقت.الثوريسود المجال المهني جو من النقاشات المهمة توصل إلى نتائج إيجابية.الجوزاءإذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها.السرطانيشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً.الأسدتتركز عليك الأضواء هذا اليوم، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية.العذراءحافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاً، بل تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل.الميزانيعقّد هذا اليوم بعض الاتصالات والمفاوضات، فيوحي بتأجيل أو بتسويف لمواعيد تعوّل عليها الكثير.العقربمشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.القوسإذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ فتراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.الجديكن حذراً من سوء تفاهم قد يقع بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل اليوم على عكس الأيام السابقة.الدلويجعل هذا اليوم بعض النقاشات بنّاءة وتهتم بعملك فقط، وتحاول التعويض عن التقصير.الحوتيسهل عليك اليوم التعاطي مع الآخرين، فتجد أن المناخ أصبح أكثر تناغماً وأن النقاشات لم تعد عقيمة. (السومرية)