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برجك اليوم

Lebanon 24
10-01-2025 | 23:00
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الحمل
تتراجع بعض الحظوظ وخصوصاً النقاشات والمفاوضات وتتعرقل قليلاً بعض الوقت.

الثور
يسود المجال المهني جو من النقاشات المهمة توصل إلى نتائج إيجابية.

الجوزاء
إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها.
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السرطان
يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً.

الأسد
تتركز عليك الأضواء هذا اليوم، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية.

العذراء
حافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاً، بل تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل.

الميزان
يعقّد هذا اليوم بعض الاتصالات والمفاوضات، فيوحي بتأجيل أو بتسويف لمواعيد تعوّل عليها الكثير.

العقرب
مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.

القوس
إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ فتراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

الجدي
كن حذراً من سوء تفاهم قد يقع بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل اليوم على عكس الأيام السابقة.

الدلو
يجعل هذا اليوم بعض النقاشات بنّاءة وتهتم بعملك فقط، وتحاول التعويض عن التقصير.

الحوت
يسهل عليك اليوم التعاطي مع الآخرين، فتجد أن المناخ أصبح أكثر تناغماً وأن النقاشات لم تعد عقيمة. (السومرية)

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