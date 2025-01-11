بسبب البقلاوة.. وفاة ابنة الـ 17 عاما بطريقة مأساوية (صورة)

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قام ستيفن براون برفع دعوى قضائية ضد مدرسة في فلوريدا بالولايات المتحدة بعد دخول ابنته المراهقة المصابة بحساسية شديدة من الجوز في غيبوبة ووفاتها بعد تناول البقلاوة في مدرستها الثانوية.فقد توفيت كايلين براون، 17 عامًا، من جاكسونفيل، بشكل مأساوي في 30 نيسان 2023 بعدما تم تقديم الحلوى الشعبية لها في مدرسة أتلانتيك كوست الثانوية في 27 نيسان.وسألت كايلين الموظفين في المدرسة عما إذا كانت البقلاوة خالية من الجوز، وقيل لها إنها كذلك، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعها والدها.وعانت كايلين بعد تناولها البقلاوة من أعراض الحساسية وأبلغت الموظفين الذين سمحوا لها بمغادرة المدرسة من دون إرسالها إلى الممرضة لتقييم حالتها.واشترت كايلين بعد خروجها من المدرسة دواء بينادريل للمساعدة في تهدئة أعراضها، ولكن عند وصولها إلى المنزل عانت من الحساسية المفرطة وأصيبت بالسكتة القلبية ودخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل وفاتها.وألقى والد كايلين اللوم على المنطقة التعليمية، قائلاً إنها كانت على دارية بالحساسية القاتلة التي تعاني منها ابنته.وادعى ستيفن أيضًا أن المنطقة التعليمية فشلت في تدريب موظفيها على إجراءات الحساسية الغذائية، ولم تتبع خطة الحساسية الغذائية المطبقة على ابنته الراحلة.ورفع ستيفن الدعوى بهدف الحصول على تعويضات غير محددة تتجاوز 50 ألف دولار والتي من المقرر أن تذهب لتغطية التكاليف التي تحملتها أسرة الطالبة بعد وفاتها، بما في ذلك نفقات الجنازة، والفواتير الطبية، وفقدان الدخل ومعاناة عائلتها.(lbci)