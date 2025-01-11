"عزومة" أدت لوفاة 4 أشخاص.. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي الذي نظّم الفعالية الخيرية في الجامع الأموي؟

حادثة مؤلمة شهدها الجامع الأموي بدمشق، أحد أقدم المساجد في العالم الإسلامي، أمس الجمعة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك خلال فعالية خيرية نظّمها "الشيف أبو عمر الدمشقي"، المعروف بمهاراته في الطهي وشهرته على منصات التواصل الاجتماعي.



تفاصيل الحادثة المؤلمة

فقد أقام الشيف أبو عمر أمس الجمعة فعالية خيرية لتقديم وجبة طعام مجانية في الجامع الأموي بدمشق، وبالرغم من النية الطيبة وراء الحدث، إلا أن غياب التنسيق والتنظيم أدى إلى كارثة إنسانية.



تدافع الحضور بأعداد كبيرة، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى حالات اختناق وإغماء.



الدفاع المدني السوري أعلن تفاصيل الحادثة، مشيراً إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وأعربت السلطات السورية عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة فتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب ومحاسبة المسؤولين عن سوء التنظيم.



من جهته عبر الشيف أبو عمر، عن حزنه العميق وأسفه الشديد للحادث، موضحاً أنه لم يكن يتوقع الإقبال الكبير الذي شهده الحدث.

أفاد مدير صحة دمشق محمّد أكرم معتوق بمقتـ.،ل أربعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وإصابة 16 آخرين أغلبهم من الأطفال بجروح وكسور ورضوض شديدة وإغماء في حصيلة جديدة لحادثة تدافع وقعت في باحة المسجد الأموي خلال تقديم وجبات مجانية على خلفية مأدبة طعام أقامها الطبّاخ السوري والتيكتوكر الشيف أبو… pic.twitter.com/TiUEPTl8Uc — Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) January 10, 2025 Advertisement

من هو الشيف أبو عمر؟

الشيف أبو عمر الدمشقي، واسمه الحقيقي مهند البغدادي، هو طاهٍ سوري شهير وُلد في دمشق عام 1983، حيث نشأ وسط عائلة شغوفة بفنون الطهي.



منذ صغره، كان يساعد والدته في تحضير الطعام، مما زرع فيه حب الطهي الذي تطور لاحقاً ليصبح مصدر نجاحه.



في عام 2015، انتقل البغدادي إلى إسطنبول وافتتح أول مطاعمه، متخصصاً في تقديم الأطباق التقليدية مثل الكوارع والسجقات، سرعان ما حقق مشروعه نجاحاً كبيراً، مما شجعه على تأسيس سلسلة مطاعم "البيت الدمشقي"، التي أصبحت وجهة بارزة لعشاق الطعام العربي في تركيا ودول أخرى.(العربية)









