Advertisement

منوعات

"عزومة" أدت لوفاة 4 أشخاص.. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي الذي نظّم الفعالية الخيرية في الجامع الأموي؟

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1304381-638721648004381789.jpg
Doc-P-1304381-638721648004381789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حادثة مؤلمة شهدها الجامع الأموي بدمشق، أحد أقدم المساجد في العالم الإسلامي، أمس الجمعة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك خلال فعالية خيرية نظّمها "الشيف أبو عمر الدمشقي"، المعروف بمهاراته في الطهي وشهرته على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادثة المؤلمة
فقد أقام الشيف أبو عمر أمس الجمعة فعالية خيرية لتقديم وجبة طعام مجانية في الجامع الأموي بدمشق، وبالرغم من النية الطيبة وراء الحدث، إلا أن غياب التنسيق والتنظيم أدى إلى كارثة إنسانية.

تدافع الحضور بأعداد كبيرة، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى حالات اختناق وإغماء.

الدفاع المدني السوري أعلن تفاصيل الحادثة، مشيراً إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعربت السلطات السورية عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة فتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب ومحاسبة المسؤولين عن سوء التنظيم.

من جهته عبر الشيف أبو عمر، عن حزنه العميق وأسفه الشديد للحادث، موضحاً أنه لم يكن يتوقع الإقبال الكبير الذي شهده الحدث.
 
 
Advertisement
من هو الشيف أبو عمر؟
الشيف أبو عمر الدمشقي، واسمه الحقيقي مهند البغدادي، هو طاهٍ سوري شهير وُلد في دمشق عام 1983، حيث نشأ وسط عائلة شغوفة بفنون الطهي.

منذ صغره، كان يساعد والدته في تحضير الطعام، مما زرع فيه حب الطهي الذي تطور لاحقاً ليصبح مصدر نجاحه.

في عام 2015، انتقل البغدادي إلى إسطنبول وافتتح أول مطاعمه، متخصصاً في تقديم الأطباق التقليدية مثل الكوارع والسجقات، سرعان ما حقق مشروعه نجاحاً كبيراً، مما شجعه على تأسيس سلسلة مطاعم "البيت الدمشقي"، التي أصبحت وجهة بارزة لعشاق الطعام العربي في تركيا ودول أخرى.(العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:39 | 2025-01-11
03:00 | 2025-01-11
01:19 | 2025-01-11
01:00 | 2025-01-11
23:21 | 2025-01-10
23:00 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24