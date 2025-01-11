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طالبٌ قتل زميله... طعنه بعد انتهاء الإمتحانات!

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:39
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لقي طالب مصري مصرعه جراء إصابته بطعنة نافذة بالرئة على يد زميله في أحد المعاهد التعليمية في منطقة "العاشر من رمضان" في محافظة الشرقية شمال البلاد.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن القاتل، وعلى إثر خلافات بينه وبين زميله المجني عليه، باغته خلال وجوده بالمعهد وطعنه بسلاح أبيض بعد الانتهاء من الامتحانات.
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وتم القبض على القاتل الذي اعترف بارتكاب جريمته وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)
 
 
 
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