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جريمة مروعة.. قتل زوجته ماذا حدث؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:43
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قضت محكمة جنايات قنا في مصر، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إنهاء حياة زوجته طعنا.
وتعود أحداث القضية إلى 9 تشرين الثاني 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم مصطفى.م.ع، 30 عاما، تهمة إنهاء حياة زوجته طعنا بآلة حادة، بشارع الشيخ محسن بمنطقة الشؤون بمدينة قنا، بسبب خلافات بينهما بعد زواج 6 أشهر.
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وأحيلت القضية برقم 16579 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 3990 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات. (اليوم السابع)
 
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