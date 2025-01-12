تنقل المخدرات.. وهذا كان مصيرها

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة في مصر، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة.وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحر رمحضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)