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في تونس.. تلميذ يهاجم مدرسته بزجاجة "مولوتوف"

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:45
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أقدم تلميذ بإعدادية الزهور بولاية القصرين وسط غرب تونس، يوم السبت، على الاعتداء على مدرسته بزجاجة حارقة "مولوتوف".


وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصدر مسؤول، أن قاصرا عمد إلى الاستعانة بشخص آخر من خارج المؤسسة التربوية للاعتداء على الإعدادية باستعمال زجاجة "مولوتوف" لعدم تمكينه من بطاقة دخول.
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وتدخلت الوحدات الأمنية للسيطرة على الوضع وألقت القبض على القاصرين.

وأفاد المسؤول بأن الأمور عادت إلى طبيعتها داخل المؤسسة التربوية. (روسيا اليوم)
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