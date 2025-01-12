فاجعة تهز الأردن.. أب يلقي طفليه بسيل مياه ويقتلهما

شهد الشارع الأردني حادثة مأساوية، حيث أعلنت مديرية الأمن العام العثور على جثتي طفلين في سيل محافظة الزرقاء، بعد أن أقدم والدهما على إلقائهما إثر خلافات عائلية.





ووفقًا للناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت"، فإن بلاغاً ورد، اليوم الأحد، إلى قسم حماية الأسرة عن تعرض الطفلين للإيذاء، حيث غادر الأب المنزل بصحبتهما إلى جهة غير معلومة، قبل أن يدّعي في اتصال هاتفي أنه ألقى بهما في السيل.

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وتحركت فرق الغطس بالدفاع المدني وشرطة الزرقاء فورًا لتمشيط المنطقة، ليتم العثور على جثتي الطفلين، وبالتزامن، أُلقي القبض على الأب الذي اعترف بجريمته المروعة خلال التحقيق.



وأكدت مديرية الأمن العام استمرار التحقيقات في هذه القضية المؤلمة التي أثارت صدمة واسعة في المجتمع الأردني.





من جانبه، أعلن محافظ الزرقاء، فراس أبو قاعود، أن فرق البحث والإنقاذ واصلت عمليات البحث لساعات، بعد أن ادعى والدهما أنه قام بإلقائهما في سيل الزرقاء، وتحديدًا في منطقة غريسا بلواء الهاشمية.



وأوضح أبو قاعود، في تصريحات صحافية، أن أحد الطفلين، وفقًا لرواية والده، يبلغ من العمر 5 سنوات، بينما الآخر رضيع عمره 8 أشهر.



وأكدت مديرية الأمن العام استمرار التحقيقات في هذه القضية المؤلمة التي أثارت صدمة واسعة في المجتمع الأردني. (العربية)