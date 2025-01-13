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عصابة تسرق الدراجات الآلية.. وهذا كان مصيرهم!

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:25
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نجحت الداخلية المصرية في ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من نطاق مديريات أمن "الشرقية - سوهاج القليوبية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (11مفتاح مصطنع - 2 مركبة توك توك "مُبلغ بسرقتهما") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (21) واقعة سرقة (19دراجة نارية – 2 مركبة "توك توك") وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
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