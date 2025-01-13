عصابة تسرق الدراجات الآلية.. وهذا كان مصيرهم!

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المصدر: اليوم السابع

نجحت الداخلية المصرية في ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من نطاق مديريات أمن "الشرقية - سوهاج القليوبية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (11مفتاح مصطنع - 2 مركبة توك توك "مُبلغ بسرقتهما") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (21) واقعة سرقة (19دراجة نارية – 2 مركبة "توك توك") وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.