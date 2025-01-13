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فنون ومشاهير

صورٌ ولا بالخيال.. شاهدوا منازل مشاهير لوس أنجلوس كيف تحوّلت لرماد!

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:40
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تسبب حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في دمار واسع، حيث دمرت النيران حوالي 10,000 مبنى، بما في ذلك مئات المنازل في حي "باسيفيك باليساديس" الفخم، الذي يضم منازل لعدد من المشاهير.
 
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من بين المنازل التي دمرت منازل مملوكة لنجوم مثل آدم برودي وآنا فاريس وأنتوني هوبكنز وبيلي كريستال، في حين نجا عدد من المنازل الشهيرة مثل منازل بن أفليك وستيفن سبيلبرغ. كما ألحقت الحرائق أضرارًا جسيمة بمنازل مشاهير آخرين مثل كاميرون ماثيسون وكاري إلويس.
 
وتسببت الرياح العاتية المعروفة باسم "سانتا آنا" في زيادة شدة الحرائق، حيث وصلت سرعتها إلى 160 كم/ساعة، مما ساعد في انتشار النيران بشكل أسرع، في حين أشار الخبراء إلى أن زيادة وتيرة هذه الظواهر بسبب التغير المناخي. (العربية)
 
آدم برودي ورايتون ميستر
 
Adam Brody and Leighton Meester
 
 
آنا فاريس
آنا فاريس
 
 
أنتوني هوبكنز
 
Anthony Hopkins
 
كاندي سبلينغ
 
منزل كاندي
 
 
كويبي سمولدرز
 
 
من حرائق لوس أنجلوس - رويترز

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