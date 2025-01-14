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"عن طريق الخطأ".. إصابة أحد كبار الحراس في القصر الملكي السويدي

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:07
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في حادثة غريبة، أصيب أحد كبار الحراس في قصر ستوكهولم، المقر الرسمي للعاهل السويدي، بجروح خطيرة إثر "طعن نفسه بحربته عن طريق الخطأ".

وقال بيورن ليندول، مسؤول الاتصالات في قوات الدفاع السويدية، إن الحارس انزلق يوم السبت الماضي، وكان حظه سيئا للغاية في السقوط.
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وأشار ليندول إلى أن زملاء الجندي تصرفوا بحكمة وتمكنوا من تقديم المساعدة بسرعة. فيما بدأت الشرطة تحقيقا في جرائم بيئة العمل والأذى الجسدي.

وأفادت تقارير بأن الإصابة التي تعرض لها الجندي كانت مهددة للحياة، لكن تم إجراء عملية جراحية له وأصبحت حالته الصحية مستقرة.(روسيا اليوم)



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