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حادثة مأساوية في نهر النيل.. وفاة طفل غرقاً!

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:30
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تعرض طفل للغرق في نهر النيل، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل نتيجة غرقه في قرية تابعة لمنشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لهوه أمام منزله، سقط في المياه، ولقى مصرعه غرقا.
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وتم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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