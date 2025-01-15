مدرسة تفرض غرامة على التلاميذ... هذه قيمتها!

بدأت مدرسة دورير الثانوية بمدينة نورمبرغ الألمانية، في فرض غرامة تأخير قدرها 5 يورو على كل تلميذ يخالف بشكل دائم ومن دون عذر لوائح الحضور إلى المدرسة في التوقيت المحدد.



وبعد مرور بضعة أشهر على تنفيذ هذه الخطوة، لم يكن المدير رينر جيسدورفر وحده الذي يقول إن الإجراء يحقق نتائج جيّدة.

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ويقول مجلس الطلاب إن عدد التلاميذ المتأخرين عن حضور الفصول الدراسية تناقص بدرجة كبيرة منذ فرض الغرامة.



ويوضح جسيدورفر أن الإجراء الجديد لم يفرض في الواقع كنوع من العقوبة، مضيفاً "لدينا الكثير من التلاميذ الذين مهما كانت الأسباب التي لديهم، لا يأتون إلى المدرسة في الوقت المحدد".



ويتابع المدير أن أولئك الصغار لا يكترثون بما إذا كنت تهددهم بالطرد من المدرسة، ولكن "دفع غرامة قدرها 5 يورو يزعجهم حقاً". (العربية)