Advertisement

منوعات

بعد رحلة بحث لـ30 عاما.. لقاء يجمع طلاباً بمعلمهم!

Lebanon 24
15-01-2025 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1306480-638725512394457095.jpg
Doc-P-1306480-638725512394457095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لفتة تعكس الوفاء والأصالة وموقف نادر الحدوث، إلتقى عدد من الطلاب اليمنيين بمعلمهم المصري بعد رحلة بحث امتدت لـ30 عاما، لتتوج بلقاء حار وإستقبال حافل في إحدى قرى صعيد مصر.

وقال أمير صلاح صاحب مبادرة بعنوان "لم الشمل" إنّ عددا من الطلاب اليمنيين الذين يقيمون حاليا في الولايات المتحدة قاموا برحلة بحث عن معلمهم المصري طلعت محمد العوام الذي كان قام بتدريسهم مادة التربية الإسلامية والقرآن الكريم قبل نحو 30 عاما.
Advertisement

وأضاف أمير صلاح، أن المعلم المصري كان يعمل في قرية شوحة بني منصور بمحافظة إب اليمنية، وبالتحديد في مدرسة "جعفر إبن أبي منصور"، حيث تتلمذ على يديه كل أبناء هذه القرية اليمنية الصغيرة.

وفي وفاء نادر وتعبيرا عن "حفظ الجميل"، قام هؤلاء الطلاب اليمنيين بعدة زيارات من الولايات المتحدة الاميركية إلى مصر للبحث عن معلمهم، كما قاموا بزيارة السجل المدني للبحث عن المعلم أكثر من مرة دون جدوى. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:23 | 2025-01-15
05:08 | 2025-01-15
04:03 | 2025-01-15
02:54 | 2025-01-15
02:18 | 2025-01-15
22:50 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24