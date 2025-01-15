بعد رحلة بحث لـ30 عاما.. لقاء يجمع طلاباً بمعلمهم!

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في لفتة تعكس الوفاء والأصالة وموقف نادر الحدوث، إلتقى عدد من الطلاب اليمنيين بمعلمهم المصري بعد رحلة بحث امتدت لـ30 عاما، لتتوج بلقاء حار وإستقبال حافل في إحدى قرى صعيد مصر.وقال أمير صلاح صاحب مبادرة بعنوان "لم الشمل" إنّ عددا من الطلاب اليمنيين الذين يقيمون حاليا في الولايات المتحدة قاموا برحلة بحث عن معلمهم المصري طلعت محمد العوام الذي كان قام بتدريسهم مادة التربية الإسلامية والقرآن الكريم قبل نحو 30 عاما.وأضاف أمير صلاح، أن المعلم المصري كان يعمل في قرية شوحة بني منصور بمحافظة إب اليمنية، وبالتحديد في مدرسة "جعفر إبن أبي منصور"، حيث تتلمذ على يديه كل أبناء هذه القرية اليمنية الصغيرة.وفي وفاء نادر وتعبيرا عن "حفظ الجميل"، قام هؤلاء الطلاب اليمنيين بعدة زيارات من الولايات المتحدة الاميركية إلى مصر للبحث عن معلمهم، كما قاموا بزيارة السجل المدني للبحث عن المعلم أكثر من مرة دون جدوى. (العربية)