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طالب مصري عاد جثماناً الى منزله.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:10
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لقى طالب مصرعه، اليوم، غرقا إثر سقوطه فى ترعة بعد عودته من الامتحانات فى مدينة قنا في مصر، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب غرقا إثر سقوطه فى ترعة بعد عودته من الامتحانات فى مدينة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى مشرحة المستشفى.
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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
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